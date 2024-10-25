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رياضة

قبل لقاء برشلونة.. حالة من القلق في أروقة ريال مدريد

Lebanon 24
25-10-2024 | 08:10
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أفات تقارير صحفية إسبانية بأن حالة من القلق والتوتر تخيم على ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة غدا السبت في الجولة الحادية عشرة للدوري الإسباني.
 
وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن مخاوف داخل الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب تألق لافت لنجم برشلونة قبل الكلاسيكو
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وأشارت إلى أن أكثر لاعب أصاب أنشيلوتي بالقلق والرعب من صفوف برشلونة ليس لامين جمال أو روبرت ليفاندوفسكي بل البرازيلي رافينيا جناح الفريق الكتالوني.
 
وأكدت الصحيفة أن أنشيلوتي يحاول غلق المساحات أمام رافينيا وانطلاقاته الخطيرة سواء على الأطراف أو عمق الملعب وأنه سيكلف لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني بتعليمات مشددة لغلق المساحات أمام انطلاقات رافينيا ومواجهة سرعات اللاعب البرازيلي.

وسجل رافينيا هاتريك في فوز برشلونة على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا أمس الأول الأربعاء.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدا السبت في كلاسيكو مرتقب بالدوري الإسباني.
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