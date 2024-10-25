"لا يستحم".. صديقة نجم ريال مدريد تضعه في مأزق شاهدوا من هو!

وضعت عارضة الأزياء برونا روتا صديقها البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد في موقف محرج، بعد أن كشفت أنه لا يستحم.

وارتبطت نجمة التواصل الاجتماعي (26 عاما) بالبرازيلي رودريغو (23 عاما)، وتحظى المؤثرة بأكثر من 2 مليون متابع على تطبيق "تيك توك" وحده، وتعد مهووسة باللياقة البدنية وكانت من الضيوف الدائمين في ملعب "سانتياغو برنابيو" لدعم صديقها في مبارياته.

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وقامت روتا مؤخرا بتحميل فيديو طلبت فيه من المتابعين التحدث عن كيفية قدرة القدر على تحقيق الأشياء، في إشارة إلى ما قالته ذات مرة مازحة على "تيك توك" بعدما نشرت مقطع فيديو قالت عبره: "لن أواعد أبدا رجلا لا يستحم".



واتبعتها بصورة لرودريغو في إشارة إلى أن القدر قادها إلى الدخول في علاقة مع رجل لا يستحم.



وانضم الجناح البرازيلي إلى ريال مدريد صيف 2019 بعدما اكتسب شهرة كبيرة في البرازيل مع سانتوس. (روسيا اليوم)