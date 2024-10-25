الأزمة مستمرة.. باريس سان جيرمان يرفض دفع 55 مليون يورو لمبابي

رفض باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمر لجنة الاستئناف في رابطة محترفي كرة القدم (أل أف بي)، بدفع الرواتب والمكافآت المستحقة عليه لنجمه السابق كيليان مبابي، والبالغة 55 مليون يورو (59.5 مليون دولار)، وفق ما كشفت عنه وكالة فرانس برس الجمعة عن مصدر مقرّب من الملف.

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وتستمر الأزمة بين الطرفين، إذ يرفض لاعب ريال مدريد الإسباني الوساطة من ناحية، ويرفض سان جيرمان دفع المبلغ من ناحية أخرى، في حين أمرت لجنة الاستئناف بالدفع بناءً على طلب اللجنة القانونية في الدوري الفرنسي، علمًا أن القرار ليس مُلزمًا للنادي الذي ينتظر قرار المحكمة المختصة.

ويأتي بحث هذا الخلاف في سياق فتح تحقيق في قضية اغتصاب في ستوكهولم السويدية قبل أسبوعين.



وأوضح مصدر مقرّب من الملف لوسائل الإعلام: "الآن بعد أن أكدت لجنة الاستئناف الرأي الذي قدمته اللجنة القانونية، قرر سان جيرمان رفع القضية أمام المحاكم المختصة، مع الاستمرار في محاولة إيجاد حل ودي مع اللاعب".



ويقول باريس سان جيرمان: "في القانون وفي الواقع، قدم اللاعب التزامات عامة وخاصة واضحة ومتكررة، يطلب منه النادي ببساطة احترامها، في ضوء المزايا غير المسبوقة التي تحصل عليها من النادي لمدة سبع سنوات".





وكان سان جيرمان أصدر بيانًا في العاشر من الشهر الحالي، أفاد أنه لن يدفع المبلغ وينتظر قرار القضاء في هذه القضية، قائلًا: "في ضوء محدودية الاختصاص القانوني للجنة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية (أل أف بي)، لاتخاذ قرار كامل بشأن هذا الملف، يجب الآن تقديمه (الملف) أمام سلطة قضائية أخرى".



ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جيرمان الذي وجد نفسه مضطرًا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل، بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبًا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.



ووفق صحيفة "لوموند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو، يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يتحصل عليه اللاعب في شباط، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (نيسان، أيار، حزيران)، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".



ويبدو أن باريس سان جيرمان يستعد لمعركة قانونية طويلة الأمد، مع هداف الفريق عبر التاريخ وقائده السابق. (winwin)