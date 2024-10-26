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رياضة

استبعاد لاعبة أولمبية من تمثيل بلادها في أي بطولة دولية.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-10-2024 | 14:00
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قرر الاتحاد المصري للسلاح، استبعاد لاعبة السلاح المصرية ندى حافظ من تمثيل مصر في أي بطولات خارجية مقبلة.

 وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن قرار استبعاد لاعبة منتخب مصر للسلاح، جاء بعد مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، وهي حامل دون أن تخبر مسؤولي الاتحاد. 
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واتخذ الاتحاد المصري للسلاح القرار، ولم يعلنه خوفا من أن تستغله اللاعبة إعلاميا، بعدما تلقت العديد من الإشادات بعد مشاركتها في الأولمبياد في أثناء حملها، وفق ما أكده موقع القاهرة 24.

وكانت لاعبة السلاح المصرية ندى حافظ خسرت في دور الـ16 في بطولة السلاح بأولمبياد باريس، أمام لاعبة منتخب كوريا الجنوبية هيونج جون بنتيجة (7-15)، لتودع المنافسات من الدور ثمن النهائي.

وبعد توديعها لأولمبياد باريس 2024 ، كشفت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر للسلاح، أنها شاركت في أولمبياد باريس وهي حامل بالشهر السابع.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام": "بطلة أوليمبية حامل في الشهر السابع! ما ظهر لكم كاثنين من اللاعبين على منصة اللعب، كانا في الواقع ثلاثة! كنت أنا ومنافستي وطفلي الصغير الذي لم يولد بعد!". (روسيا اليوم)
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