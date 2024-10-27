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رياضة

الرباط الصليبي يضرب زميل ميسي للمرة الثالثة!

Lebanon 24
27-10-2024 | 00:00
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تعرض لاعب إنتر ميامي إيان فراي، لإصابة خطيرة خلال مواجهة أتالانتا يونايتد، في افتتاح الأدوار الإقصائية بالدوري الأميركي لكرة القدم.

ودخل فراي بديلًا في الدقيقة 74 على حساب زميله توماس أفيليس، قبل أن يغادر مصابًا بقطع في الرباط الصليبي في الوقت بدل الضائع، ويشارك نوا ألين بدلًا منه.
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وحسب شبكة "ESPN"، فإن هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها اللاعب الجامايكي صاحب الـ22 عامًا للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وأوضحت أنه "في وقت سابق من هذا العام، عاد فراي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسجل في أول مباراة له، قبل أن يودع الملعب فجر السبت ممسكًا بركبته اليمنى، في مشهد مأساوي للاعب الشاب".

وجاءت إصابة فراي الأولى بالرباط الصليبي في شباط 2021، ولم يكن تعافيه على ما يرام، إذ تعرض لانتكاسات وغاب عن الملاعب لأكثر من 800 يوم، حيث عاد في أيار 2023، قبل شهرين فقط من إصابة جديدة في الرباط الصليبي، أبعدته حتى أيار الماضي، ليعود من جديد بشكل تدريجي لتشكيل الفريق، لكن لعنة الصليبي أبت أن تفارقه (في مواجهة أتالانتا يونايتد فجر السبت). (جول)
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