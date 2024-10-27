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رياضة
برشلونة يسحق الريال برباعية
Lebanon 24
27-10-2024
|
01:00
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سحق برشلونة مضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الليغا.
وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي "هدفين"، لامين يامال، ورافينيا في الدقائق 54، 56، 77، و84.
وبهذا الانتصار واصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد. (كووورة)
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