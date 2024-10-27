Advertisement

رياضة

برشلونة يسحق الريال برباعية

Lebanon 24
27-10-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1268986-638656089560504733.png
Doc-P-1268986-638656089560504733.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سحق برشلونة مضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الليغا.

وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي "هدفين"، لامين يامال، ورافينيا في الدقائق 54، 56، 77، و84.

وبهذا الانتصار واصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد. (كووورة)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2024-10-27
03:17 | 2024-10-27
02:00 | 2024-10-27
00:00 | 2024-10-27
15:00 | 2024-10-26
11:26 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24