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رياضة

رونار عاد لتدريب السعودية.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
27-10-2024 | 02:00
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، عن تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديراً فنياً للمنتخب الوطني إلى نهاية 2025 مع خيار التمديد حتى نهائيات كأس آسيا 2027، خلفاً للإيطالي روبرتو مانشيني.

وظهر رونار في فيديو بثه حساب الاتحاد السعودي على حسابه في "أكس" قال فيه "لم أكن أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بابك يجب عليك أن تجيب".
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وأضاف رونار "علاقتي بالسعودي وبالجماهير واللاعبين وجميع الذكريات لا يمكن أن أنساها.. لم أنهِ قصتي مع السعودية بعد، والحمد لله لقد عدت"، وفقا لفرانس برس. (سكاي نيوز)
 
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