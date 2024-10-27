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رياضة

في ليالي الكلاسيكو العريقة.. رأس خنزير شوّه إحدى المباريات

Lebanon 24
27-10-2024 | 04:00
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من ذكريات مباريات الكلاسيكو التي لا تنسى بين أكبر غريمين في تاريخ كرة القدم، ريال مدريد وبرشلونة، هناك قصة دمية رأس الخنزير، التي ألقيت على النجم البرتغالي لويس فيغو، الذي لعب للغريمين من قبل.

وبعد أن كان لويس فيغو قائدًا للفريق الكتالوني، تفاجأ عشاق برشلونة بخبر انتقاله إلى صفوف ريال مدريد خلال عام 2000 بمبلغ قياسي وقتها بلغ 60 مليون يورو.
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وفي أول زيارة للويس فيغو، إلى قلعة الكامب نو، بعد انتقاله للفريق الملكي، استقبله عشاق البلوجرانا، بصافرات الاستهجان والزجاجات الفارغة.

وألقت جماهير برشلونة، دمية على رأس خنزير، خلال أداء لويس فيغو لركلة ركنية لصالح فريقه الملكي، خلال كلاسيكو الدور الأول من موسم 2002-2003. (كووورة) 
 
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