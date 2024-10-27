كاف يعلن رسميا معاقبة الزمالك.. والأخير ينفجر غضبا

اتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارات صارمة بشأن أحداث مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي التي أقيمت يوم 27 أيلول الماضي بين الأهلي والزمالك في الرياض.



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وقرر "كاف" معاقبة الزمالك بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار أميركي بسبب التهديد بالانسحاب من مباراة الأهلي عقب احتساب ضربة جزاء للفريق الأحمر سجل منها وسام أبو علي.



وعاقب "كاف" أيضا ثنائي الزمالك: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وناصر منسي بالإيقاف لمدة 3 مباريات.



وجاءت عقوبة شيكابالا لمطالبته زملاءه بالخروج من أرض الملعب والانسحاب من المباراة بجانب معاقبة ناصر منسي لقيامه بإشارة الذبح عقب تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي. فاز الزمالك باللقب للمرة الخامسة في تاريخه بعد تغلبه على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما.وقرر "كاف" معاقبة الزمالك بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار أميركي بسبب التهديد بالانسحاب من مباراة الأهلي عقب احتساب ضربة جزاء للفريق الأحمر سجل منها وسام أبو علي.وعاقب "كاف" أيضا ثنائي الزمالك: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وناصر منسي بالإيقاف لمدة 3 مباريات.وجاءت عقوبة شيكابالا لمطالبته زملاءه بالخروج من أرض الملعب والانسحاب من المباراة بجانب معاقبة ناصر منسي لقيامه بإشارة الذبح عقب تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي.

ووفقا لمصادر داخل نادي الزمالك فإن إدارة القلعة البيضاء لديها حالة غضب بسبب هذه العقوبات خاصة أنها المرة الثانية التي يصدر فيها "كاف" عقوبات ضخمة ضد الزمالك بعد أحداث نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أوضحت أن قيمة العقوبات لا تتناسب أيضا مع قيمة مكافآت البطولة التي تبلغ نصف مليون دولار للفائز وبالتالي هناك ظلم كبير للزمالك من جانب الـ "كاف". (روسيا اليوم)