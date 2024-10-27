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رياضة
تشيلسي يهزم نيوكاسل ويقفز للمركز الرابع
Lebanon 24
27-10-2024
|
12:44
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اقتحم تشيلسي المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بصورة مؤقتة، إثر فوزه الصعب 2-1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة للمسابقة
عاد تشيلسي إلى طريق الفوز الذي غاب عنه في الجولتين الماضيتين بالدوري الإنكليزي، .
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وعلى ملعب ستامفورد بريدج، بادر السنغالي نيكولاس جاكسون بالتسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 18، لكن السويدي ألكسندر إيساك منح التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وأضاف كول بالمير الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 47، ليحاول نيوكاسل إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء لكن دون جدوى.
وارتقع رصيد تشيلسي الذي تعادل مع نوتنغهام فورست، وخسر من ليفربول في الجولتين الماضيتين إلى 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، بفارق الأهداف أمام آرسنال صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه المرتقب مع ضيفه ليفربول في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.
وفي المقابل توقف رصيد نيوكاسل الذي نال خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، عند 12 نقطة في المركز 12.
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