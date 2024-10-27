في الوقت القاتل.. وست هام يقضي على مانشستر يونايتد





عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني أهداف اللقاء الثلاثة.

Advertisement

وتقدم وست هام بهدف عبر الهولندي كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 74، لكن سرعان ما تعادل البرازيلي كاسيميرو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 81. ضاعف وست هام يونايتد من جراح ضيفه مانشستر يونايتد، بعدما اقتنص فوزاً ثميناً ومستحقاً عليه 2-1، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني أهداف اللقاء الثلاثة.وتقدم وست هام بهدف عبر الهولندي كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 74، لكن سرعان ما تعادل البرازيلي كاسيميرو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 81.

ولم يهنأ مانشستر يونايتد بتعادله كثيراً، بعدما أحرز غارود بوين الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة من ركلة جزاء.



وتجمد رصيد مانشستر يونايتد الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة في المركز 14، متأخراً بفارق الأهداف خلف وست هام، صاحب المركز 13، المتساوي معه في نفس الرصيد.