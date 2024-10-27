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رياضة

بطولة العالم للجوجيتسو.. منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 9 ميداليات

Lebanon 24
27-10-2024 | 17:00
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نجح منتخب الإمارات للجوجيتسو، في تحقيق ميداليتين برونزيتين إضافيتين، مع ختام منافسات فئة الكبار في بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان، ليرفع رصيده الإجمالي من الميداليات إلى 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و4 ميداليات برونزية.
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شهدت المنافسات مشاركة كل من شمسة العامري والعنود الحوسني بوزن (57 كغم)، وشما الكلباني بوزن (63 كغم)، في فئة السيدات، ومهدي العولقي، وسلطان الحوسني، بوزن (77 كغم)، وسعيد الكبيسي بوزن (85 كغم) في فئة الرجال.

ونجح مهدي العولقي في تحقيق برونزية وزن 77 كغم، فيما نجح زميله سعيد الكبيسي في تحقيق برونزية وزن 85 كغم.
وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "شهدت البطولة تحقيق العديد من المكاسب، خصوصاً فيما يخص المواهب الجديدة التي ظهرت بشكل جيد وقدّمت أداءً قوياً، خاصة أن هذه البطولة تُعد من أقوى بطولات العالم في رياضة الجوجيتسو، مما يوفر للاعبينا فرصاً ثمينة لاكتساب الخبرات والاحتكاك بأفضل اللاعبين الدوليين".

وأضاف: "دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين يصنع الفارق في مسيرة الأبطال نحو المجد"، مؤكداً أن القيادة هي النموذج الملهم والقدوة لأبناء وبنات الوطن في رحلتهم نحو تحقيق الريادة العالمية.
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