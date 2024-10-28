انشيلوتي يوضح سبب غضبه تجاه دكة برشلونة.. ماذا جرى؟

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رصدت عدسات الكاميرا الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في حالة غضب شديد تجاه دكة بدلاء غريمه التقليدي برشلونة في لحظات "الكلاسيكو" الأخيرة.وتعرض فريق ريال مدريد لهزيمة ساحقة في عقر داره أمام برشلونة (0-4) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في قمة منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.والتقطت عدسات الكاميرات لقطة مثيرة لأنشيلوتي وهو في حالة غضبه تجاه دكة برشلونة، قبل أن يتدخل الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، للاعتذار منه.وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "المشكلة كانت مع مساعد المدرب فليك، مساعد المدرب لم يتصرف كرجل راق خلال المواجهة".وأوضح المدرب ألإيطالي المخضرم (65 عاما): "مساعد المدرب احتفل بالهدف أمام الدكة الخاصة بنا، المدرب فليك اتفق معنا في وجهة نظرنا، وهذا ما حدث".وتعقيبا على هذا الموضوع، قال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لقد تحدثت مع كارلو أنشيلوتي عن اللقطة، نحن كنا نحتفل بالهدف، وهذا وضع طبيعي".وعزز فريق برشلونة بعد هذا صدارته للدوري، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، حامل اللقب.