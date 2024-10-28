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رياضة

صلاح يواصل التألق وتحطيم الأرقام القياسية

Lebanon 24
28-10-2024 | 03:00
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خرج النجم المصري محمد صلاح بعدة أرقام مميزة من مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه أرسنال (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
 
وأنقذ محمد صلاح "الريدز" من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

وأصبح "الفرعون" المصري بعد هذا الهدف، أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في شباك مرمى فريق أرسنال برصيد 11 هدفا، بالتساوي مع زميله السابق البرازيلي روبيرتو فرمينيو، لاعب فريق الأهلي السعودي حاليا، وثالث الهدافين في مرمى أرسنال بتاريخ المسابقة، بعد كل من النجم الإنكليزي هاري كين، برصيد 14 هدفا مع توتنهام، وواين روني برصيد 12 هدفا مع مانشستر يونايتد.

كما أصبح محمد صلاح ثامن هدفي الدوري الإنكليزي الممتاز عبر التاريخ برصيد 163 هدفا، متساويا مع النجم الإنجليزي روبي فاولر، ومتخطيا رقم أسطورة توتنهام هوتسبير جيرمن ديفو.

وساهم الدولي المصري في تسجيل 15 هدفا هذا الموسم مع ليفربول في جميع المسابقات، بعد أن سجل ثمانية أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول الإنكليزي سينتهي مع نهاية صيف عام 2025 وسط اهتمام كبير من عدد من الأندية في الدوري السعودي.
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