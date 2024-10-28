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رياضة

الأهلي المصري يعلن موعد رحيل علي معلول

Lebanon 24
28-10-2024 | 02:26
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أعلن المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري لكرة القدم، محمد رمضان، مساء الأحد، موعد رحيل الظهير الأيسر التونسي علي معلول عن فريق "المارد الأحمر".

وكشف رمضان في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية أن معلول سيرحل عن النادي عقب نهاية الموسم الجاري.
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وقال رمضان: "اتفقت مع علي معلول على أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي"، أي أن اللاعب سيرحل في صيف 2025.
وأضاف: "النادي اتخذ قرار التجديد له لموسم إضافي تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع الأهلي".
وأشار المدير الرياضي لنادي الأهلي: "اتفاقي مع معلول كان عدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد حتى يتعافى من الإصابة، وهو أخبرنا بأن عودته ستكون في تشرين الثاني".

يذكر أن المدافع التونسي (34 عاما) تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ضد نادي الترجي التونسي.

ويملك علي معلول مسيرة ناجحة مع الفريق الأحمر، منذ انتقاله إليه في عام 2016، قادما من نادي الصفاقسي التونسي، ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن، حقق المدافع التونسي 21 لقبا محليا وقاريا مع الأهلي المصري.
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