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رياضة
شروط حسام حسن للعفو عن إمام عاشور
Lebanon 24
28-10-2024
|
05:10
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وضع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعض الشروط للعفو عن إمام عاشور نجم وسط الأهلي وإعادته إلى صفوف الفراعنة.
وغاب إمام عاشور عن معسكر منتخب مصر خلال شهر أكتوبر الجاري لأسباب فنية.
وكشفت قناة "المحور" عن عدم رضا حسام حسن عن مستوى إمام عاشور في الفترة الأخيرة وأشارت إلى أن حسام وضع شرطا لإعادة إمام عاشور إلى منتخب مصر يتمثل في استعادة اللاعب تألقه ومستواه البدني والفني الذي قدمه في الموسم الماضي مع الأهلي.
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وأوضحت أن حسام حسن ينتظر تقييم مستوى إمام عاشور في مباريات الدوري المصري ولقاء العين الإماراتي ببطولة كأس القارات للأندية ومعالجة الأخطاء التي ارتكبها فنيا وطلبها منه في المعسكر الفترة الماضية.
(روسيا اليوم)
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