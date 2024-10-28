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رياضة

برشلونة حذف الفيديو.. ماذا فعل نجمه بعد اكتساح ريال مدريد برباعية؟

Lebanon 24
28-10-2024 | 10:00
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اضطر نادي برشلونة إلى حذف مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه أظهر أحد لاعبيه وهو يدخن بعد فوز "البارسا" على غريمه ريال مدريد برباعية نظيفة السبت الماضي.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فقد أطلق لاعبو برشلونة العنان لفرحتهم في غرفة الملابس، بالأغاني والرقصات للاحتفال بالفوز الساحق على غريمهم التقليدي في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وأراد حارس "البارسا"، البولندي فويتشيك تشيزني، أيضا الاحتفال بهذا الفوز ولكن على طريقته الخاصة، حيث ظهر الحارس البولندي في مقطع فيديو للاحتفال الذي نشره برشلونة، وهو يدخن نوعا من السجائر الإلكترونية.

وتم حذف مقطع الفيديو على الفور من حسابات نادي برشلونة على مواقع التواصل، ولكن بعض الصفحات أعادت نشر الفيديو والذي أثار ضجة واسعة.
 
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ويعتبر تشيزني من بين لاعبي كرة القدم القلائل المعروفين بإدمانهم على التدخين، فقد تصدر الحارس البولندي عناوين الصحف في عام 2015 عندما شوهد في غرفة خلع ملابس فريقه الأسبق أرسنال، وهو يدخن على هامش مباراة لـ"الغانرز" ضد ساوثهامبتون.

وكان تشيزني (34 عاما)، تراجع عن قرار اعتزاله كرة القدم وانضم مطلع تشرين الأول الجاري إلى نادي برشلونة لتعويض حارسه تير شتيغن الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، ستبعده حتى نهاية الموسم. 
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