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رياضة

كرة القدم الفلسطينية تخسر من جديد.. استشهاد لاعب في مجزرة إسرائيلية (صورة)

Lebanon 24
28-10-2024 | 10:47
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استشهد مدافع نادي شباب جباليا، مصطفى شاهين عن عمر ناهز 28 عاما، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.
 
ونعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللاعب الشاب الشهيد على موقعه الرسمي، وقال: "التحق شاهين بوالدته التي استشهدت في الرابع من كانون الأول 2023".
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وفاة اللاعب الفلسطيني مصطفى شاهين إثر غارة إسرائيلية
 
 
 
كما نعى نادي شباب جباليا مدافعه المخضرم، مشيرًا إلى أن شاهين استشهد خلال المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق عدد من العائلات في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة. 


وكان شاهين بدأ مسيرته مع نادي شباب جباليا الذي لم يمثل غيره، وهو يبلغ من العمر 12 عاما، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول في عامه العشرين، ويصبح ركيزة أساسية في الفريق الذي أنهى موسمه الأخير في دوري الدرجة الممتازة في الترتيب الرابع، 2022/2023، قبل احتلاله المركز السادس في انطلاقة الموسم الماضي 2023/2024 الذي توقف نتيجة شن القوات الإسرائيلية حربا على فلسطين.

وحصل شاهين على وصيف كأس غزة مع شباب جباليا بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام شباب خانيونس، بموسم 2014، كما حصل على وصيف دوري غزة خلف البطل خدمات رفح في عام 2019. (وكالات)
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