هذا سبب مقاطعة "ريال مدريد" حفل الكرة الذهبية لعام 2024

قال نادي ريال مدريد، إنه سيقاطع حفل الكرة الذهبية الذي ستنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية مساء اليوم الاثنين.

قرر النادي مقاطعة الحفل لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب، وفقا لموقع "kooora".

Advertisement

ونقل الموقع عن خوان كاميلو مدير المركز الإعلامي لريال مدريد، قوله: "إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار (الظهير الأيمن لريال مدريد) داني كارفاخال كفائز. بما أن الأمر لم يكن كذلك، من الواضع بأن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد وريال مدريد لن يكون متواجدا حيث لا يتم احترامه".

وكان فينيسيوس أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 بعدما حقق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع ريال مدريد، وكان يمني نفسه بأن يكون أول برازيلي يفوز بالجائزة منذ مواطنه كاكا الذي حققها عام 2007.