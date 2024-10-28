Advertisement

رياضة

هذا سبب مقاطعة "ريال مدريد" حفل الكرة الذهبية لعام 2024

Lebanon 24
28-10-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1269775-638657390665286727.jpg
Doc-P-1269775-638657390665286727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نادي ريال مدريد، إنه سيقاطع حفل الكرة الذهبية الذي ستنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية مساء اليوم الاثنين.
قرر النادي مقاطعة الحفل لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب، وفقا لموقع "kooora".
Advertisement
ونقل الموقع عن خوان كاميلو مدير المركز الإعلامي لريال مدريد، قوله: "إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار (الظهير الأيمن لريال مدريد) داني كارفاخال كفائز. بما أن الأمر لم يكن كذلك، من الواضع بأن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد وريال مدريد لن يكون متواجدا حيث لا يتم احترامه".
وكان فينيسيوس أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 بعدما حقق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع ريال مدريد، وكان يمني نفسه بأن يكون أول برازيلي يفوز بالجائزة منذ مواطنه كاكا الذي حققها عام 2007.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:00 | 2024-10-28
11:42 | 2024-10-28
10:47 | 2024-10-28
10:00 | 2024-10-28
05:10 | 2024-10-28
03:00 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24