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رياضة

بعد إقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد.. هؤلاء الـ5 ضمن قائمة المرشحين لخلافته

Lebanon 24
28-10-2024 | 17:00
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بعد ان أعلن نادي مانشستر يونايتد، إقالة المدرب تين هاغ، في ظل استمرار تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات، برز 5 مدربين ضمن قائمة المرشحين لخلافة للهولندي إيريك تين هاغ.
 
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن إدارة مانشستر يونايتد تضع خمسة مدربين ضمن قائمة المرشحين لخلافة تين هاغ في أقرب فرصة.
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وأفادت بأن فان نيستلروي سيقود الفريق في المباراة القادمة على الأقل أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لحين حسم ملف المدرب الجديد.

من جانبها، كشفت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية النقاب عن أسماء أربعة مرشحين محتملين لتولي المهمة، وعلى رأسهم تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق.

هذا إلى جانب إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، توماس فرانك (برينتفورد) وجوليان ناغلسمان، المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا.

كما ذكرت شبكة "تي إن تي سبورتس"، أن غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا السابق، مرشح أيضا بقوة لخلافة تين هاغ.
 
يذكر ان يونايتد قرر تعيين الهولندي رود فان نيستلروي كمدرب موقت للفريق، لحين التعاقد مع مدير فني جديد في الأيام المقبلة.
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