وجّه نجم ومدرب الزمالك الأسبق أحمد حسام "ميدو" نصائح الى فريق النصر بقيادة ستيفانو بيولى للفوز على منافسه الهلال بقيادة جورجي خيسوس في اللقاء بين الفريقين بالدوري السعودي.





وقال أحمد حسام "ميدو" في تصريحات تلفزيونية: "إذا أراد النصر تعطيل مسيرة الهلال بالمباراة يجب على بيولي أن يمنع ظهيري الهلال رينان لودي و‎جواو كانسيلو من الهجوم، يجب عليه الدفع بجناحين يدافعان بمهارة عالية جدا".

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وأضاف: "أيضا يجب على بيولي أن يدفع بلاعب في مركز الظهير الأيمن للمراقبة اللصيقة مع ‎سالم الدوسري لأنه من اللاعبين الذي يجب أن تكون هناك رقابة قوية له".





كما أشار ميدو: "الأسلوب الأنسب لبيولي في كسب ‎الهلال هو إرسال الكرات الطويلة واللعب على الكرة الثانية، وهو يملك الأدوات لتطبيق هذه الخطة في الملعب".

ويواجه النصر نظيره الهلال مطلع تشرين الثاني المقبل في الديربي المنتظر، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقبل اللقاء المنتظر بين الفريقين سيواجه أولا النصر نظيره التعاون مساء الثلاثاء ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي من المقرر أن تقام على أرضية ملعب الأول بارك.



بينما يواجه الهلال نظيره الطائي مساء الغد على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.



