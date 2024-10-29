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رياضة

هالاند يكشف سبب "تجاهله" حضور حفل الكرة الذهبية

Lebanon 24
29-10-2024 | 08:10
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تجاهل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حفل جائزة الكرة الذهبية، الذي جرى بالعاصمة الفرنسية باريس، في وقت متأخر من مساء الإثنين، لمشاهدة تتويج صديق له بلقب الدوري السويدي هذا الموسم مع فريق مالمو.
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وشوهد هالاند، الذي كان ضمن المرشحين للفوز بالجائزة المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 والتي توج بها لاحقا الإسباني رودري، زميله في مانشستر سيتي، في المدرجات بمدينة مالمو السويدية، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتدبرس.
وتابع هالاند فوز مالمو بلقب الدوري السويدي هذا الموسم قبل جولتين على نهايته، عقب فوزه 2-1 على غوتنبرغ، حيث نشر صورة له على حسابه في تطبيق (إنستغرام) وهو يرتدي قميص مالمو، الذي يحمل نفس اللون الأزرق الفاتح المميز لقميص مانشستر سيتي.
وبدا هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حريصا على متابعة صديقه النرويجي إيريك بوثييم، مهاجم فريق مالمو.
وحسم مالمو، متصدر ترتيب الدوري السويدي بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق هاماربي، لقب المسابقة للمرة الـ24 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة.
(سكاي نيوز)
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