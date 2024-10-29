لم يتمكنوا من إنقاذها.. حادث مأساوي يودي بحياة متزلجة أثناء التدريب

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توفيت المتزلجة الإيطالية ماتيلدا لورينزي البالغة 20 عاما، إثر اصطدامها بمنحدر ثلجي صعب أثناء التدريب، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي للتزلج والتزحلق على الجليد.ووقع الحادث أمس الاثنين في جبال فال سيناليس في مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية، اذ سقطت المتزلجة على المضمار، مما أدى إلى اصطدام رأسها بقوة بالثلج.وقد تم نقل الفتاة إلى مستشفى سان ماوريتسيو في بولزانو، على متن مروحية طوارئ، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها.وأظهرت ماتيلدا لورينزي قدرات واعدة في الموسم الماضي، بعد فوزها بكأس إيطاليا للناشئات وحصلت أيضا على المركز السادس في سباق المنحدرات والثامن في سباق "سوبر جي" ضمن بطولة العالم للناشئين في شاتيل الفرنسية. كما أنها توجت بطلة إيطاليا في سباق التعرج العملاق في آذار الفائت.