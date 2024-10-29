للمرة الأولى وبعبارة واحدة.. فينيسيوس يعلق على خسارته الكرة الذهبية

نشر نجم نادي ريال مدريد، الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور تدوينة نارية بعد خسارته الكرة الذهبية لصالح لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري.



Advertisement

وعقب إعلان خسارته للجائزة، كتب فينيسيوس عبر حسابه على منصة "إكس": "سأفعل ذلك 10 مرات إذا لزم الأمر. إنهم غير مستعدين". وأحرز رودري الجائزة المرموقة أمس الاثنين، بعد تفوقه على ثلاثي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني داني كارفاخال.وعقب إعلان خسارته للجائزة، كتب فينيسيوس عبر حسابه على منصة "إكس": "سأفعل ذلك 10 مرات إذا لزم الأمر. إنهم غير مستعدين".

ولم يحدد فينيسيوس المقصود من تدوينته، لكن تقارير إعلامية قالت إن النجم البرازيلي كان يشير إلى معركته ضد العنصرية وأنها كانت السبب في عدم فوزه بالجائزة. (روسيا اليوم)