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رياضة
ميسي يوجه رسالة للفائزين بجوائز الكرة الذهبية
Lebanon 24
29-10-2024
|
13:30
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حرص ليونيل ميسي على تهنئة الفائزين بجوائز حفل الكرة الذهبية الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" أمس الاثنين، مشيدا على وجه الخصوص بزميله في منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز.
وتوج نجم مانشستر سيتي، الإسباني رودريغو هيرنانديز المعروف بـ"رودري" بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 بعد تفوقه على ثلاثي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني داني كارفاخال.
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وحصل نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين جمال على جائزة أفضل لاعب شاب، وحصد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب، فيما كانت جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى من نصيب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.
وجاء فوز الحارس الأرجنتيني بجائزة ياشين للعام الثاني على التوالي، بعدما ساعد منتخب بلاده على الفوز بكأس كوبا أمريكا والتأهل لدوري أبطال أوروبا مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي.
ونشر ميسي عبر خاصية "القصص" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورة من حفل الكرة الذهبية للحارس إيميليانو مارتينيز بينما يقف إلى جانب زميلهما في المنتخب لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر الإيطالي، الذي حل سابعا في الترتيب النهائي للكرة الذهبية، وعلق "البرغوث" قائلا: "تهانينا لجميع الفائزين والمرشحين للكرة الذهبية 2024. خاصة لديبو ( إيميليانو مارتينيز).. يا لها من جائزة رائعة، جائزة أخرى لأفضل حارس في العالم".
وأضاف: "إلى لاوتارو مارتينيز وليونيل سكالوني (مدرب منتخب الأرجنتين) وأليخاندرو غارناتشو (جناح منتخب الأرجنتين). من الجميل جدا رؤيتكم هناك (في الحفل)".
المصدر: روسيا اليوم
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