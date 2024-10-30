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رياضة

مفاجأة كبيرة.. أول من هنأ رودري بالكرة الذهبية

Lebanon 24
30-10-2024 | 00:00
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كشف النجم الإسباني رودري المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 عن مفاجأة كبرى حول اللاعب الذي كان أول المهنئين له بإنجازه الفردي الأعظم في مسيرته الكروية.
وتوج رودري (28 عاما) الذي أحرز مع منتخب إسبانيا لقب كأس أمم أوروبا 2024 بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم وذلك بعد منافسة كبيرة مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.
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وقال رودري في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية إن زميله في منتخب إسبانيا ومدافع ريال مدريد داني كارفخال كان أول اللاعبين المهنئين له بعد دقائق من الفوز بالكرة الذهبية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، قال رودري: "أول مكالمة تلقيتها عندما غادرت الحفل كانت من كارفخال، لقد هنأني".
وكان كارفخال أبدى مساندته لفينيسيوس جونيور بعد خسارة الجائزة ونشر عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه بزميله وهما يحملان دوري أبطال أوروبا مع وضع الرقم 1 في إشارة إلى أن نجم الريال هو الأجدر. 
(روسيا اليوم)
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