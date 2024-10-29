عفيف ينال جائزة أفضل لاعب في آسيا

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توج القطري أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2023 وذلك في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وقاد عفيف منتخب بلاده للفوز بكأس أمم آسيا 2023 بعد أن توج بلقب أفضل لاعب كما حقق لقب الهداف.وهذه المرة الثانية خلال مسيرته التي يتوج فيها عفيف نجم نادي السد بجائزة أفضل لاعب آسيوي وكانت الأولى عام 2019. (بي إن سبورتس)