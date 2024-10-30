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رياضة
الأهلي المصري يضيق الفارق مع ريال مدريد في صدارة البطولات العالمية
Lebanon 24
30-10-2024
|
02:03
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ضيق النادي الأهلي المصري، الفارق مع ريال مدريد الإسباني في حصيلة البطولات العالمية، بعدما توج، الثلاثاء، ببطولة القارات الثلاث على حساب العين الإماراتي.
ورفع الأهلي المصري رصيده من الألقاب العالمية إلى 27 بطولة، في المرتبة الثانية خلفا لفريق ريال مدريد الإسباني المتصدر قائمة البطولات العالمية برصيد 31 بطولة.
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وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما الليلة، على استاد القاهرة، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية.
ويواجه الأهلي الفائز من بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا يوم 14 كانون الاول، على لقب كأس التحدي، ما يجعله أمام فرصة لتقليص الفارق أكثر.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 32 عن طريق وسام أبو علي مستغلا خطأ فادحا من مدافع العين يحيى نادر، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 56، وتحصل الأهلي على ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل محمد مجدي أفشة من خلالها الهدف الثالث.
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