أول تعليق من رونالدو على خروج النصر من كأس الملك

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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لهجوم عنيف عقب تسببه في "خسارة" فريقه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الثلاثاء.وأتيحت للنصر فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة أمام التعاون عندما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن قائده رونالدو أهدرها على غير عادته، ليخسر النصر بهدف دون رد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ويودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.واعتبر النجم البالغ 39 عاما، أن الخسارة أمام التعاون، عبارة عن فرصة شخصية له وللنصر، من أجل التعلم.ودون الاعتذار عن "ركلة الجزاء" المهدورةا.. كتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "كل تحدي هو فرصة للنمو"، مرفقا صورته الشخصية بقميص نادي النصر، وهو يحمل شارة القيادة، مع هذه الرسالة.وهذه ثاني بطولة يفقدها الفريق النصراوي، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، عقب الهزيمة (1-4) أمام نادي الهلال، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، قبل شهرين ونصف تقريبا.