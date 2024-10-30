Advertisement

رياضة

لهذا السبب طلب نادي فالنسيا من "الليغا" تأجيل مباراته ضد ريال مدريد

Lebanon 24
30-10-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1270920-638659114640285572.jpg
Doc-P-1270920-638659114640285572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي فالنسيا طلبت تأجيل مباراة فريقها أمام ريال مدريد، المقررة إقامتها السبت المقبل على ملعب "الميستايا"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

 
Advertisement
وقالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، تدرس الآن طلب تأجيل مباراة فالنسيا مع ضيفه ريال مدريد، وذلك بسبب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة.

كما افادت الصحيفة بأن نادي ريال مدريد مستعد لتقبل قرار تأجيل مباراته مع فالنسيا بسبب الكارثة الطبيعية.
ولقي أكثر من 60 شخصا حتفهم بعد أن اجتاحت أمطار غزيرة ورياح شديدة جنوب إسبانيا وشرقها، منذ مطلع الأسبوع، ما أدى إلى فيضانات هائلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس في جنوب البلاد.   

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:00 | 2024-10-30
11:09 | 2024-10-30
08:46 | 2024-10-30
05:30 | 2024-10-30
04:10 | 2024-10-30
02:03 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24