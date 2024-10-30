لهذا السبب طلب نادي فالنسيا من "الليغا" تأجيل مباراته ضد ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي فالنسيا طلبت تأجيل مباراة فريقها أمام ريال مدريد، المقررة إقامتها السبت المقبل على ملعب "الميستايا"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.





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وقالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، تدرس الآن طلب تأجيل مباراة فالنسيا مع ضيفه ريال مدريد، وذلك بسبب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة.





كما افادت الصحيفة بأن نادي ريال مدريد مستعد لتقبل قرار تأجيل مباراته مع فالنسيا بسبب الكارثة الطبيعية.

ولقي أكثر من 60 شخصا حتفهم بعد أن اجتاحت أمطار غزيرة ورياح شديدة جنوب إسبانيا وشرقها، منذ مطلع الأسبوع، ما أدى إلى فيضانات هائلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس في جنوب البلاد.



