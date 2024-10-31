"ريال بيتيس" يمدد عقد نجمه المغربي

مدد نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم عقد نجمه المغربي الدولي عبد الصمد الزلزولي لموسم إضافي، ليرتبط بالفريق حتى صيف العام 2029.

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في بيان، قال النادي: "توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع عبد الصمد الزلزولي لتمديد مقامه في الفريق حتى يونيو 2029".وجاء تمديد عقد الزلزولي كمكافأة له بعد تألقه مع ريال بيتيس هذا الموسم.