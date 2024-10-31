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رياضة
بأداء قوي.. آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ تأهلا لثمن نهائي كأس ألمانيا
Lebanon 24
31-10-2024
|
01:00
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بلغ آينتراخت فرانكفورت ثمن نهائي كأس ألمانيا بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1.
المباراة شهدت بعد مرور ربع الساعة طرد لاعب أصحاب الأرض أرتور تي أتي بالبطاقة الحمراء، وقبل نهاية الشوط الأول افتتح أوغو إيكيتيكي التسجيل لفرانكفورت قبل نهاية الشوط الأول وعدل كو إيتاكورا النتيجة للضيوف في الدقيقة 47 قبل أن يخطف الدولي المصري عمر مرموش هدف التأهل عند الدقيقة السبعين.
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بدوره تأهل بايرن ميونيخ على حساب ماينز بالفوز عليه 4-0 سجل الأهداف جمال موسيالا 2، 37، 45+4 هاتريك ولروى ساني 45+1. (بي إن سبورتس)
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