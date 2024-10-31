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رياضة

بمبلغ كبير جدًا.. "اليويفا" يدعم كرة القدم للسيدات

Lebanon 24
31-10-2024 | 02:30
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وعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء باستثمار مليار يورو لتطوير الكرة النسائية بحلول العام 2030، مركزا على التدريب على مستوى الجذور، الاحتراف العالي المستوى والحضور الجماهيري في الملاعب.
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أطلق على البرنامج اسم "لا يُمكن ايقافه" وهو الثاني المخصص للاعبات كرة القدم، بعد استراتيجية أولى معلنة في 2019 رافقت النمو في الدخل، عدد اللاعبات والحضور الجماهيري في القارة.

ولمواصلة هذا الزخم، تحدد المنظمة القارية احتياجات تدريبية "لاعبات، مدربات، وحكام ذو نوعية وبأعداد كافية"، واضفاء الطابع الاحترافي على الدوريات والتطوير التجاري للمسابقات.

ويلتزم يويفا باستثمار "مليار يورو من إيرادات المسابقات" واحتياطاته الخاصة "في مبادرات كرة القدم النسائية" لدعم مشاريع الاتحادات الوطنية لكرة الجذور وتطوير مسابقاته.

والبطولة الأبرز لدى السيدات هي دوري بطلات أوروبا الذي سيشهد نظاما جديدا في موسم 2025-2026، مرتكزا على النظام الجديد لدوري الأبطال لدى الرجال، وذلك بمشاركة 18 فريقا.

وعلى صورة يوروبا ليغ وكونفرنس ليغ، سيطلق الاتحاد الاوروبي مسابقة ثانية للسيدات الموسم المقبل، بعد كأس أوروبا للمنتخبات التي تستضيفها سويسرا بين 2 و27 تموز/يوليو 2025.

وبحلول العام 2030، يهدف يويفا للوصول إلى "ست بطولات محترفة بشكل كامل، و5 آلاف لاعبة محترفة في القارة"، مقابل ثلاث بطولات و3049 لاعبة راهنا، ويريد أن يجعل من كرة القدم "الرياضة الجماعية الأكثر شعبية لدى السيدات في كل الدول الأوروبية". (بي إن سبورتس)

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