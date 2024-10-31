كأس كاراباو.. إليكم بالتفاصيل قرعة وجدول المباريات المثيرة

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أقيمت بعد منتصف ليل الأربعاء قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية (كأس كاراباو) والتي أسفرت عن مواجهات مثيرة.وكانت مباريات ثمن النهائي، التي أسدل الستار عليها الأربعاء، شهدت عدة مفاجآت أبرزها خروج العملاقين مانشستر سيتي وتشيلسي على يد توتنهام ونيوكاسل يونايتد.بينما ودع أستون فيلا هو الآخر بالخسارة على ملعبه من كريستال بالاس، فيما تأهل ليفربول وبرينتفورد وساوثهامبتون بصعوبة، وأرسنال ومانشستر يونايتد بسهولة.-مانشستر يونايتد-أرسنال-ليفربول-توتنهام-نيوكاسل يونايتد-كريستال بالاس-برينتفورد-ساوثهامبتونوأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنكليزية عن مواجهة نارية بين توتنهام الذي أقصى مانشستر سيتي، والقطب الآخر لمدينة مانشستر، المتمثل في العائد للحياة مانشستر يونايتد.بينما ستشهد مباريات ربع النهائي ديربيا لندنيا بين أرسنال وكريستال بالاس، فيما يلعب ليفربول مع ساوثهامبتون، ونيوكاسل وبرينتفورد.