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رياضة

بطولة كأس العالم للأندية مهددة بالإلغاء.. ما السبب؟

Lebanon 24
31-10-2024 | 15:00
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أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة كرة القدم الإسبانية، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالنظام الجديد، الذي يجمع بين 32 فريقًا، مهددة بالإلغاء، في الوقت الذي شرع فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم في الاستعداد للبطولة.
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وكان الاتحاد الدولي للعبة قد منح الولايات المتحدة الأميركية شرف استضافة النسخة الأولى من مونديال الأندية بنظامها الجديد، كبطولة تجريبية تُقام قبل عام واحد من إقامة كأس العالم للمنتخبات، في تنظيم مشترك مع كندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.
وفي هذا الصدد، تحدث رئيس رابطة الدولي الإسباني تيباس في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن قرار الفيفا، واعتبره يعرّض صحة اللاعبين للخطر، وتابع: "إنه يعرض الصحة البدنية والعقلية للمشاركين فيه للخطر، ويؤثر في قيمة المسابقات المحلية، التي تهم جميع اللاعبين".

وقال تيباس إنه لا يستبعد فكرة إلغاء هذه البطولة بنظامها الجديد، وأضاف: "تبدو مسألة الإيفاء بالتعهدات المالية للأندية غير محسومة حتى الآن. إذا كان الفيفا قادرًا على منح الأندية الكبرى المشاركة 40 أو 50 مليون يورو كما يُشاع، فعليه أن يشرح كيفية تحقيق ذلك".

وأكمل رئيس "لا ليغا" تصريحاته بالقول: "عندما يعلم الفيفا أنه لن يستطيع الحصول على المال الذي كان يتوقعه، وأن الجميع يعارض كأس العالم للأندية 2025، فهنا سيجب عليه أن يلقي المنشفة"، كما اعتبر تيباس أن الفيفا لا يعمل من أجل مصلحة كرة القدم بشكل عام، وأنه يسيئ استخدام الوسائل المتاحة له. (winwin)
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