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رياضة
يورغن كلوب يشن هجومًا على سيرخيو راموس.. ما علاقة محمد صلاح؟
Lebanon 24
31-10-2024
|
17:00
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استرجع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي السابق، ذكريات اعتداء سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في ذلك الوقت، على لاعبه محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، الأمر الذي تسبب في إصابة النجم المصري وخروجه من أرضية الملعب اضطراريًا.
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وبعد 6 سنوات على الحادثة، عاد كلوب لمهاجمة سيرخيو راموس، مؤكدًا أن تدخل المدافع الإسباني على محمد صلاح في تلك المباراة كان وحشيًا للغاية، وقاسيًا بما يكفي لحرمان النجم المصري من إكمال المباراة، والخروج اضطراريًا بفعل الإصابة.
وقال كلوب في حديثه ضمن بودكاست توني كروس: "هل سيرخيو راموس لاعب جيد حقًا؟ هو ليس لاعبي المفضل، لكن ما قام به مع صلاح كان وحشيًا، ربما لم يكن متأكدًا أنه سيتسبب في إصابة صلاح، لكن الجميع رأى أنه شعر بسعادة كبيرة بعد الحادث".
وحاول توني كروس تلطيف الأجواء من خلال القول إن راموس هو زميل جيد للغاية، لكن يورغن كلوب عاد للحديث بالقول: "لم أستطع قط فهم عقلية سيرخيو راموس، لم يسبق لي أن دربت لاعبين بهذه الصفات، لكن حينما يتوفر مثل هذا النوع، كنت أحرص على رحيلهم سريعًا".
وختم حديثه بالقول: "أنا أؤمن بأن لاعبي خط الوسط والدفاع يجب أن يكونوا جيدين بما يكفي لعدم التورط في حوادث عنيفة من هذا النوع". (win win)
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