لاعب حاول برشلونة التخلّص منه.. من هو؟

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كشف البرازيلي رافينيا لاعب وقائد برشلونة، أن إدارة النادي الكتالوني حاولت بيعه في الصيف الماضي.وقال رافينيا في مقابلة مع ألبرتو هيرنانديز على قناته بمنصة "يوتيوب": "في هذا الصيف، كان هناك العديد من الأندية التي أرادت ضمي، تلقيت رسائل محبة من أندية أخرى ومن جماهير برشلونة، كان الأمر صعبًا خاصة بعد بطولة كوبا أمريكا".وأضاف: "عندما تقرأ أشياء سيئة، فمن المستحيل ألا تمر بها في رأسك. قرأت أنهم يريدون بيعي وأنا لن ألعب في مكان لا يريدونني فيه. لقد كان الأمر واضحًا بالنسبة لي منذ أن كنت ألعب في الشارع. أريد أن أكون في مكان الجميع يريدني فيه".وتابع رافينيا: "أتذكر أنه في الإجازة الصيفية أعلنوا رغبتهم في بيعي، شعرت وكأنني سلعة يفعلون ما يريدون معي، نحن بشر ولدينا مشاعر وعائلات وأطفال، في كثير من الأحيان نسمع شيئًا واحدًا ويؤثر علينا، نحن لسنا باردي الدم، وأنا متهور على الرغم من أنني نضجت أكثر، وأحيانًا أفعل أشياء لا ينبغي لي أن أفعلها، لكنني كنت أكثر هدوءًا، في هذه اللحظة وقلت لنفسي إنهم لن يفعلوا ما يريدون بعقلي".وواصل النجم البرازيلي: "فكرت في الرحيل، لأنني متأكد من إمكاناتي، وإذا لم يريدوني فسأرحل. زوجتي تثق بي، ابني لا يزال لا يفهم لكنه سيثق في كذلك".وختم: "ذات يوم تحدثت أنا وزوجتي في المنزل عن جميع الخيارات وتحدثنا عن كل ما يمكنني فعله هنا، كان هناك الكثير للقيام به في برشلونة، وكان لدي المزيد من السنوات في عقدي، لقد وضعنا هذا في الاعتبار وكنا نعرف ما يمكننا فعله". (جول)