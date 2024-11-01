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رياضة

السّد حسم الكلاسيكو القطري (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2024 | 00:30
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حسم السد كلاسيكو الكرة القطرية بفوز على ضيفه الريان 2-1 الخميس لحساب الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.
وافتتح الريان التسجيل عن طريق لاعبه المصري تريزيغيه 67، لكن سرعان ما عدل الزعيم النتيجة عبر محمد وعد 69 قبل أن يسجل أفضل لاعب في آسيا والذي تلقى تكريماً خاصاً من ناديه قبل اللقاء أكرم عفيف هدف الفوز 89.
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السد رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، أما الريان فتوقف رصيده عند النقطة 10 في المركز الثامن. 

ولحساب الجولة ذاتها فاز الغرافة على ضيفه العربي 3-1.

الفهود بادروا بالتسجيل عن طريق يوسف ياسين براهيمي عند الدقيقة 21، لينجح العربي في التدارك خلال الشوط الثاني عندما سجل يوسف المسكاني المساكني هدف التعادل عند الدقيقة 62. 

هدفٌ لم يصمد كثيرًا أمام إصرار أصحاب الدار الذين سجلوا هدف التقدم مجدداً عن طريق خوسيلو في الدقيقة 76.

و لم يكتف الغرافة بهذه النتيجة ليضيف الثالث عبر محمد مونتاري عند الدقيقة 89 حاصدًا النقاط الثمينة و معززًا موقعه ضمن كوكبة المقدمة. (بي إن سبورتس)

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