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رياضة

أموريم إلى اليونايتد

Lebanon 24
01-11-2024 | 01:00
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أكد روبن أموريم مدرب سبورتينغ البرتغالي أنه سيحسم مسألة انتقاله إلى مانشستر يونايتد بعد المباراة المقبلة في الدوري البرتغالي أمام أستريلا أمادورا، موضحاً أن هناك مفاوضات بين الناديين الإنكليزي والبرتغالي.
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يذكر أن مانشستر يونايتد أقال يوم الإثنين الهولندي تين هاغ بعد تتالي النتائج السلبية للفريق. (بي إن سبورتس)
 
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