أموريم إلى اليونايتد

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يذكر أن مانشستر يونايتد أقال يوم الإثنين الهولندي تين هاغ بعد تتالي النتائج السلبية للفريق. (بي إن سبورتس)

أكد روبن أموريم مدرب سبورتينغ البرتغالي أنه سيحسم مسألة انتقاله إلى مانشستر يونايتد بعد المباراة المقبلة في الدوري البرتغالي أمام أستريلا أمادورا، موضحاً أن هناك مفاوضات بين الناديين الإنكليزي والبرتغالي.