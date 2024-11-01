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رياضة

عن احتمال رحيل صلاح وفان دايك وأرنولد.. ماذا قال سلوت؟

Lebanon 24
01-11-2024 | 08:05
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أكد المدير الفني لليفربول الإنكليزي آرني سلوت، أنه غير قلق من حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مستقبل المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك والإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، طالما أن الثلاثي يؤدي بشكل جيد.
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ومن المقرر أن تنتهي عقود اللاعبين الثلاثة بنهاية الموسم الجاري، ومن المؤكد أن يترك رحيل أي منهم فراغا كبيرا في تشكيلة ليفربول.

وقال فان دايك (33 عاما) إنه يجري محادثات مع مسؤولي النادي، لكنه لا يزال غير متأكد بشأن الفريق الذي سيلعب في صفوفه الموسم المقبل، بينما ربطت التكهنات كلا من أرنولد (26 عاما) وصلاح (32 عاما) بالرحيل.
 
وسيكون اللاعبون أحرارا في الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى اعتبارا من بداية العام الجديد، لكن سلوت ليس قلقا بشأن الموقف في الوقت الحالي، حيث ساهم الثلاثي في بداية رائعة للموسم الحالي للفريق.
 
وقال المدير الفني الهولندي، الجمعة: "بالنسبة لي، ربما يصبح وضع العقد مشكلة إذا لم يقدم اللاعبون الأداء الجيد الذي يقدمونه في الوقت الحالي".

وأضاف: "في الوقت الحالي، اللاعبون الثلاثة في مستوى جيد، وكل منهم يؤدي بشكل رائع حقا، وهناك مناقشات جارية كما قال فيرجيل مع الأشخاص الذين يتعين عليه التحدث معهم، وهذا ليس أنا كما تعلمون. إنني أتحدث معه عن أمور أخرى".

وأوضح سلوت في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "دعونا ننتظر ونرى، لكن كل ما قاله صحيح تماما في أنه لا يعرف بالضبط ما سيكون عليه المستقبل طالما أنه لم يوقع العقد مع النادي بعد". (سكاي نيوز عربية) 
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