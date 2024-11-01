مفاجأة.. أسطورة البرازيل مخمور وحافي القدمين في الشوارع وفيديو يوثق!

أثار النجم البرازيلي أدريانو الكثير من الجدل، بعد ظهوره حافي القدمين في الشارع وهو مخمور أثناء تواجده في مسقط رأسه بالبرازيل.



وقد انتشر مقطع فيديو لأسطورة البرازيل وهو بأحد الشوارع بمدينة ريو دي جانيرو ما اثار صدمة الجميع.

Bir zamanların efsanesi Adriano’nun son hali…



pic.twitter.com/FWvMxKhQRO — messi’ye dua et nazike (@messiyeduaet) October 30, 2024 Advertisement

وعانى أدريانو منذ فترة من حالة اكتئاب بينما ذهبت بعض التعليقات إلى إدمان النجم البرازيلي المشروبات الكحولية التي أثرت عليه بشكل كبير.



ويعد النجم البرازيلي أدريانو أحد اللاعبين البرازيليين الذين تركوا بصمة كبيرة في أوروبا ومنتخب "السامبا" وعالم الساحرة المستديرة.



امتلك النجم أدريانو (42 عاما ) مسيرة رائعة مع المنتخب البرازيلي خاض خلالها 48 مباراة وسجل 27 هدفا وحقق لقب كوبا أميركا عام 2004. (روسيا اليوم)