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رياضة
وفاة لاعب كرة في فيضانات إسبانيا!
Lebanon 24
01-11-2024
|
11:39
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أعلن نادي فالنسيا الإسباني الجمعة، وفاة أحد لاعبيه السابقين، من جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد.
وجاء في بيان النادي: "نأسف لوفاة خوسيه كاستييخو، ضحية كارثة دانا".
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وكان خوسيه كاستييخو (28 عاما)، الذي لعب ضمن صفوف فالنسيا حتى فريق تحت 19 عاما، من بين أكثر من 200 شخص قتلوا في الفيضانات.
ومازالت الكثير من الشوارع مغلقة بسبب تراكم المركبات والحطام، مما أدى في بعض الحالات إلى محاصرة السكان في منازلهم، وتعاني بعض الأماكن نقص الكهرباء والمياه والاتصالات الهاتفية. (سكاي نيوز)
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