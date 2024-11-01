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رياضة

صفقة العمر.. فينيسيوس يتلقى عرضا تاريخيا من السعودية

Lebanon 24
01-11-2024 | 15:00
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ذكرت تقارير صحفية أن السعودية مصرة أكثر من أي وقت مضى على التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني.
 
ووفقاً لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن فينيسيوس الذي ينتهي عقده في حزيران 2027 ولم يجدده بعد رغم رغبة ريال مدريد في هذا الصدد، يجذب العديد من الأندية الأوروبية مثل باريس سان جيرمان، تشيلسي، ومانشستر يونايتد، ولكن السعودية تتطلع أكثر من أي وقت مضى للتعاقد معه.
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وبحسب "فوت ميركاتو"، يشعر صاحب الـ24 عاما بحالة حزن شديدة بعد فشله في التتويج بالكرة الذهبية، فيما سعى ريال مدريد لمواساته بعقد جديد لكن اللاعب فضل تأجيل المحادثات.

وتابع التقرير أن السعودية عازمة على ضم فينيسيوس إلى الهلال، وسافر وفد من المملكة إلى مدريد للقاء اللاعب وتقديم مشروع له، وعقد مدته أربع سنوات.

وأوضحت الشبكة أن العرض الذي وصف بـ"التاريخي" من شأنه أن يجعل فينيسيوس اللاعب الأعلى أجرا في العالم، كما يمكّنه من إبداء رأيه في تعاقدات النادي.

ونوه التقرير بأن فينيسيوس فتح باب الرحيل عن ريال مدريد لخوض المغامرة في الخليج، لكنه يريد الانضمام إلى الدوري السعودي اعتبارا من عام 2026، وقبل ذلك الوقت سيستمر في الريال من أجل المنافسة على تحقيق الكرة الذهبية.
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