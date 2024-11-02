لسبب "غريب".. أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي ينفصل عن عشيقته! (صور)





ونشرت فالنتينا سيرفانتس، صديقة نجم تشيلسي، رسالة على حسابها في "إنستغرام" تؤكد انفصالهما.

Advertisement

وفي إعلانها عن الخبر، أشارت مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها انفصلت عنه بشكل ودي، فيما زعمت الصحافية الأرجنتينية جولييتا أرجينتا أن لاعب خط الوسط أخبرها بأنه يريد العيش بمفرده. قرر النجم الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي وأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنكليزي، الانفصال عن شريكة طفولته وأم طفليه.ونشرت فالنتينا سيرفانتس، صديقة نجم تشيلسي، رسالة على حسابها في "إنستغرام" تؤكد انفصالهما.وفي إعلانها عن الخبر، أشارت مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها انفصلت عنه بشكل ودي، فيما زعمت الصحافية الأرجنتينية جولييتا أرجينتا أن لاعب خط الوسط أخبرها بأنه يريد العيش بمفرده.

بينما قالت فالنتينا، التي لديها 1.4 مليون متابع على "إنستغرام": سنظل دائما عائلة وندعم بعضنا البعض في كل شيء، لأن هناك طفلين في المنتصف يحتاجان إلى الكثير من حبنا لهما.



وأضافت: أعرف شخصية إنزو كونه أباً رائعاً وأعرف القلب الذي يمتلكه، وهذا يكفي بالنسبة لي.



وكان إنزو قد التقى بفالنتينا في وطنهما الأرجنتين، وأنجبا طفلين في آذار 2020 وتشرين الأوا 2023.



وتواجد فالنتينا مع إنزو خلال مسيرته الاحترافية من ريفر بليت إلى بنفيكا وصولا لتشيلسي الذي انضم إليه في كانون الثاني 2023 مقابل صفقة قياسية بلغت 121 مليون يورو.

وكشفت الصحافية الأرجنتينية جولييتا أن إنزو أخبر فالنتينا بأنه يريد أن يعيش حياته بمفرده، وأضافت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي: يشعر أنه بالحاجة إلى تجربة مرحلة جديدة بعدما رأى أنه كوّن عائلة في وقت مبكر.



وتم استبعاد إنزو فرنانديز مؤخرا من التشكيلة الأساسية لتشيلسي تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا في آخر مباراتين، وكان الأرجنتيني قائدا للفريق في الأسابيع الأولى من الموسم.(العربية)



