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رياضة

بعد تعادل النصر مع الهلال.. هكذا علّق رونالدو (صورة)

Lebanon 24
02-11-2024 | 04:00
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قام قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتوجيه رسالة خاصة لجمهور فريقه بعد تعادل "العالمي" مع ضيفه الهلال 1-1 أمس الجمعة، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن.

ونشر رونالدو صورا له من المباراة عبر حسابه على منصة "إكس" وأرفقها بتعليق: "المعركة لم تنته بعد. شكرا لكم جميعا على دعمكم اليوم!".
 
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وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش للهلال ليفترق الفريقان على التعادل ويقتسما نقاط المباراة.

ولم يظهر رونالدو بمستواه المعهود في لقاء الأمس، واكتفى بتسديدة كرة واحدة على المرمى تصدى لها ببراعة حارس الهلال الدولي المغربي ياسين بونو.

وبقي النصر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري ويتخلف بفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر وخمس نقاط عن اتحاد جدة الوصيف.(روسيا اليوم)

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