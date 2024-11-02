بيولي يدعم رونالدو.. ويشيد بأدائه أمام الهلال

حرص الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي على الدفاع عن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، مشددا على أنه قدم مباراة جيدة ضد الهلال في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة.

ويواجه رونالدو انتقادات قوية الفترة الماضية بسبب غيابه عن التسجيل مع النصر خاصة بعد المباراة الماضية أمام التعاون في مواجهة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث أطاح بركلة جزاء في المدرجات ما تسبب في وداع الفريق للبطولة.



وقال بيولي في المؤتمر الصحفي لفريقه عقب المباراة: "رونالدو قدم الأداء المطلوب منه وأنا راض عن أدائه والفريق بشكل عام ظهر بصورة جيدة على المستويين الفني واللياقي وهذا نتيجة جهد وتعب متواصل في التدريبات".



وأضاف: "كانت مباراة رائعة وقوية من الفريقين وطبقنا كل ما تدربنا عليه وكنا أقرب للفوز ظهرنا بمستوى مميز وأشكر جماهير النصر على دعمها وتشجيعها".