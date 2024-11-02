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رياضة

بعد أزمة خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية.. "اليويفا" ينشر بيانا توضيحيا

Lebanon 24
02-11-2024 | 11:36
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حاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توضيح الجدل المحيط بغياب نجم ريال مدريد فينيسيوس عن حفل الكرة الذهبية، وهدد باتخاذ إجراءات ضد أي شخص ينسب تعليقات "كاذبة" لرئيسه ألكسندر تشيفرين.
 
وقد خسر فينيسيوس الاثنين الماضي الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لصالح نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري بعد أن كان الدولي البرازيلي مرشحا فوق العادة للظفر بالجائزة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته.

وتعرض ريال مدريد لانتقادات واسعة النطاق ووصف بأنه "نادي صغير مثير للشفقة" من بين أمور أخرى لإلغاء خططه لإرسال وفد إلى العاصمة الفرنسية لحضور حفل الكرة الذهبية بمجرد اقتناعه بأن فينيسيوس لن يظفر بالجائزة.

وتناقلت عدة صحف ومواقع تصريحات منسوبة لتشيفرين، تبرر عدم منح جائزة الكرة الذهبية لفينيسيوس.

ونسب لرئيس "اليويفا" تشيفرين: "يجب على المعارضين مراجعة موسم فينيسيوس بأنفسهم لمعرفة ما يفعله مع الحكام واللاعبين والجماهير في كل مباراة".

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم السبت بيانا بشأن التعليقات التي نسبت إلى رئيسه ومسؤولين آخرين في الاتحاد، بشأن نتيجة الكرة الذهبية لعام 2024.

وجاء في البيان: "ننفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول التعليقات المزعومة لليويفا بخصوص نتائج الكرة الذهبية".

وأضاف: "لم يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا رئيسه أي تصريحات أو تعليقات بشأن نتائج اختيار الفائز بالجائزة. مثل هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة تماما ولا تعكس الواقع".

وحذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن "أي طرف متورط في نشر هذه التصريحات الكاذبة" قد يواجه إجراءات قانونية ولن يترد في متابعته. (روسيا اليوم) 
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