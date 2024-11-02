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رياضة

الأهلي يوجه طلبًا عاجلاً لاتحاد الكرة

Lebanon 24
02-11-2024 | 15:00
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أرسل النادي الأهلي، السبت، خطابا عاجلا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه سرعة إسناد إدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي.
وأوضح الأهلي في بيان رسمي أن "النادي أرسل خطابا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه سرعة إسناد مسؤولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة".
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وأضاف البيان أن هذا الأمر "تمت مناقشته خلال الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 أيلول الماضي".
كما طالب النادي "بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين الأندية المتنافسة كافة".
وأشار في ذات الخطاب إلى أن "البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم". (سكاي نيوز)
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