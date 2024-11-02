Advertisement

رياضة

أرسنال يسقط أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

Lebanon 24
02-11-2024 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1272408-638661688638417567.png
Doc-P-1272408-638661688638417567.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قاد المهاجم السويدي ألكسندر إيساك فريقه نيوكاسل لفوز ثمين ومستحق على حساب ضيفه أرسنال بهدف دون رد اليوم، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل إيساك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 11، بعدما ارتقى المهاجم السويدي لعرضية من الجانب الأيمن عبر أنتوني جوردون، مسددا رأسية قوية سكنت الشباك.
Advertisement
واستعاد نيوكاسل بذلك نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولتين السابقتين أمام كل من تشيلسي (1-2) وبرايتون (0-1).
ورفع نيوكاسل بهذا الفوز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، في حين تجمد رصيد أرسنال عند 18 نقطة في المركز الثالث.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:00 | 2024-11-03
15:00 | 2024-11-02
11:36 | 2024-11-02
08:22 | 2024-11-02
05:00 | 2024-11-02
04:00 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24