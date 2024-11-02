أرسنال يسقط أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

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المصدر: روسيا اليوم

قاد المهاجم السويدي ألكسندر إيساك فريقه نيوكاسل لفوز ثمين ومستحق على حساب ضيفه أرسنال بهدف دون رد اليوم، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل إيساك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 11، بعدما ارتقى المهاجم السويدي لعرضية من الجانب الأيمن عبر أنتوني جوردون، مسددا رأسية قوية سكنت الشباك.واستعاد نيوكاسل بذلك نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولتين السابقتين أمام كل من تشيلسي (1-2) وبرايتون (0-1).ورفع نيوكاسل بهذا الفوز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، في حين تجمد رصيد أرسنال عند 18 نقطة في المركز الثالث.