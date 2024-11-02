24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تعادل "بطعم الخسارة" بين قيصري سبور وأضنة دمير
Lebanon 24
02-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخفق فريقا قيصري سبور وضيفه أضنة دمير سبور في الخروج من دوامة النتائج السلبية، بعد تعادلهما سلبيا، والذي جاء بطعم الخسارة، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".
دخل الفريقان اللقاء وكل منهما يمني النفس بتحقيق نتيجة الفوز لتصحيح المسار والابتعاد عن مراكز الهبوط، خاصة فريق أضنة دمير سبور الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في البطولة.
Advertisement
قيصري سبور كان الفريق الأفضل والأكثر سيطرة وخطورة على مرمى منافسه، لكن لاعبيه عجزوا عن هز الشباك، باستثناء مرة واحدة في الدقيقة 45 عندما سجل جوليان جانفيه، من غيانا، هدفا وألغاه الحكم بداعي التسلل.
بهذه النتيجة، رفع قيصري سبور رصيده إلى 9 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد أضنة دمير سبور عند نقطتين متذيلا جدول الترتيب العام. (الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذا ما تمّ ضبطه داخل منزل عماد أمهز!
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما تمّ ضبطه داخل منزل عماد أمهز!
14:34 | 2024-11-02
02/11/2024 02:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن عملية البترون.. إكتشفوا ما حصل خلالها!
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن عملية البترون.. إكتشفوا ما حصل خلالها!
13:16 | 2024-11-02
02/11/2024 01:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة مطاعم شهيرة تعلن إفلاسها
Lebanon 24
سلسلة مطاعم شهيرة تعلن إفلاسها
09:36 | 2024-11-02
02/11/2024 09:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن حادثة البترون.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن حادثة البترون.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
11:46 | 2024-11-02
02/11/2024 11:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من نصرالله تُنشر لأول مرّة.. إليكم ما جاء فيها
Lebanon 24
رسالة من نصرالله تُنشر لأول مرّة.. إليكم ما جاء فيها
15:22 | 2024-11-02
02/11/2024 03:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:15 | 2024-11-03
البرازيلي نيمار مع ممثل سوري شهير في السعودية.. وصورٌ تكشف من هو
16:00 | 2024-11-02
أرسنال يسقط أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي
14:00 | 2024-11-02
الأهلي يوجه طلبًا عاجلاً لاتحاد الكرة
10:36 | 2024-11-02
بعد أزمة خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية.. "اليويفا" ينشر بيانا توضيحيا
07:22 | 2024-11-02
بيولي يدعم رونالدو.. ويشيد بأدائه أمام الهلال
04:00 | 2024-11-02
عن رحيل صلاح.. هذا ما قاله مدرب ليفربول
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
03/11/2024 13:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
03/11/2024 13:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
03/11/2024 13:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24