تعادل "بطعم الخسارة" بين قيصري سبور وأضنة دمير

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أخفق فريقا قيصري سبور وضيفه أضنة دمير سبور في الخروج من دوامة النتائج السلبية، بعد تعادلهما سلبيا، والذي جاء بطعم الخسارة، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".دخل الفريقان اللقاء وكل منهما يمني النفس بتحقيق نتيجة الفوز لتصحيح المسار والابتعاد عن مراكز الهبوط، خاصة فريق أضنة دمير سبور الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في البطولة.قيصري سبور كان الفريق الأفضل والأكثر سيطرة وخطورة على مرمى منافسه، لكن لاعبيه عجزوا عن هز الشباك، باستثناء مرة واحدة في الدقيقة 45 عندما سجل جوليان جانفيه، من غيانا، هدفا وألغاه الحكم بداعي التسلل.بهذه النتيجة، رفع قيصري سبور رصيده إلى 9 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد أضنة دمير سبور عند نقطتين متذيلا جدول الترتيب العام. (الأناضول)